Dziewczyny z Venol Atomówek Łódź zostawiły serce na boisku

- Dziewczyny zostawiły serce na boisku, dlatego wynik nas nie zadowala. Mimo brzydkiej pogody i braku paru podstawowych zawodniczek, udało nam się zdobyć kilka przyłożeń. Incydent z przebitą oponą w drodze na turniej zestresował nas wszystkich, co widać po wyniku pierwszego meczu (24:12). Mimo to nie poddaliśmy się i z podniesioną głową stanęliśmy do meczu z Arką Gdynia. Zostałyśmy jednak pokonane 19:7. W ponownym starciu z Alfą Bydgoszcz pokazaliśmy ładną grę i zgranie na boisku, tym samym wygrywając 36:19. W ostatnim meczu, mimo dobrej obrony i chęci zwycięstwa, zostałyśmy zdominowane, kończąc z wynikiem 32:5. Ostatecznie Atomówki zajęły II miejsce w II lidze – relacjonuje trener Ernest Hejna.

- Tym razem nie udało nam się awansować do I ligi, jednak teraz wiemy, nad czym musimy jeszcze popracować i co powinnyśmy poprawić. Dzięki naszym sponsorom tj. Venol Motor Oil Poland, Aquarox, Eko-bio, Profilaktyka i Zdrowie, FF Fracht, ortoteam.eu, Fit-Forma, Miasto Łódź, mamy możliwość ciężko pracować przez zimę i w sezonie wiosennym ponownie powalczymy o awans – mówi kapitan seniorek Wiktoria Pietrzak.