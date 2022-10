Dziewiąte Igrzyska Wolności w Łodzi o "zielonej niepodległości"

Gośćmi wydarzenia będą m.in. Jane Goodal, znana jako przyjaciółka szympansów etnolożka i aktywistka; Etgar Keret, izraelski poeta, pisarz i reżyser; Robert Makłowicz, dziennikarz, publicysta, podróżnik; Martyna Wojciechowska, dziennikarka i podróżniczka, Karolina Korwin-Piotrowska, dziennikarka i felietonistka; Mariusz Szczygieł, reportażysta; Tomasz Sekielski, dziennikarz, scenarzysta, reżyser filmów dokumentalnych; Barbara Kurdej-Szatan, aktorka, prezenterka, piosenkarka. W programie wydarzenia znalazły się wykłady, spotkania oraz panele dyskusyjne w wersji stacjonarnej i online.

Hasłem dziewiątej edycji Igrzysk Wolności jest „Zielona niepodległość”. ­- Atak Rosji na Ukrainę sprawił, że europejskie poczucie względnego bezpieczeństwa dobiegło końca - mówi Błażej Lenkowski, prezes zarządu Fundacji Liberté!, dyrektor Igrzysk Wolności. - Geopolityka wróciła z całą brutalnością. Wojna to alarm dla całego wolnego świata, który musi być gotowy militarnie bronić swoich wolności oraz wartości.

To również ostatni dzwonek dla zielonej transformacji, która uniezależni państwa demokratyczne od dostaw surowców energetycznych z krajów autorytarnych. Dziś zielona transformacja to zielona niepodległość, a nasze cele klimatyczne i ekologiczne są tożsame z geopolitycznymi jak nigdy wcześniej. W jaki sposób przebyć w przyspieszony sposób drogę do zielonej niepodległości? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć podczas Igrzysk Wolności 2022.

Transmisję online z imprezy będzie można oglądać za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych - bez żadnych opłat czy konieczności rejestracji. Ci, którzy lubią uczestniczyć w wydarzeniach osobiście i brać udział w dyskusji, mogą kupić bilety - jednodniowy kosztuje 45 zł, a karnet na wszystkie dni wydarzenia - 90 zł.