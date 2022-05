Dziś ciekawy żużel na torze w Łodzi: H. Skrzydlewska Orzeł - Wybrzeże Gdańsk. Będą emocje

- Mecz z Wybrzeżem Gdańsk, ten w Łodzi i późniejszy rewanż w Gdańsku ma dla nas niebagatelne znaczenie, bowiem gdyby powinęła nam się noga, możemy zapomnieć o awansie do fazy play-off, a co gorsza może nam zajrzeć w oczy widmo spadku do drugiej ligi - mówił sponsor łódzkiej drużyny Witold Skrzydlewski. - Zawodnicy muszą pokazać trochę ambicji, bo według mnie żużlowcy jej nie mają. Jestem zły. Może się im narażę, ale chcieliby zawsze być w składzie. Nie chcieliby nigdy walczyć o to miejsce. Jak któryś wypada, od razu jest lament. W piłce nożnej, jak zawodnik słabo gra, od razu jest zmieniany, schodzi z boiska, wchodzi inny. Natomiast w żużlu zawodnicy chcieliby mieć pewne miejsce w pewne pieniądze. To nie jest motywujące. Dopóki prezesi będą tacy durni, jak ja i będą podpisywać korzystne dla nich kontrakty, to w żużlu nic się nie zmieni.