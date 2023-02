Dziś debiut nowego trenera PGE Skry Bełchatów. Wszystko jest możliwe

Na pytanie: rozpoczyna Pan pracę w PGE Skrze w niełatwym momencie. Do końca rundy zasadniczej zostało osiem spotkań, zespół traci kilka punktów do czołowej ósemki. Jak Pan ocenia tę sytuację? trener Andrea Gardini odpowiedział.

- Uważam, że z tym zespołem naprawdę wszystko jest jeszcze możliwe. To prawda, przyszedłem w trudnym dla klubu momencie, ale jestem tu, bo widzę szanse na wykonanie dobrej pracy. Nie miałem jeszcze okazji spotkać się z całym zespołem i nie wiem jaka będzie jego reakcja, ale jestem pewien, że ci zawodnicy nie chcą kończyć sezonu w tym momencie, w którym jesteśmy, ale chcą walczyć i podjąć każde ryzyko.

Ślepsk Malow Suwałki zajmuje jedną pozycję nad PGE Skrą Bełchatów. Jest dziesiąty z przewagą 3 punktów. Pewna wygra sprawi, że bełchatowianie pod wodzą nowego trenera zanotują tak oczekiwany pierwszy awans w tabeli PlusLigi.