Dziś idziemy dopingować siatkarki ŁKS Commercecon. Jaka jest geneza sukcesów ŁKS?

Rywalem Łódzkich Wiewiór będzie drużyna Roleski Grupa Azoty Tarnów. To zespół, który do tej pory wygrał tylko cztery razy. Podopieczne trenera Alessandro Chiappiniego są zdecydowanym faworytem, mimo że czują na pewno trudy podróży do Stambułu i walki z obrońcą trofeum Ligi Mistrzyń VakifBankiem.

Warto wybrać się na dzisiejszy mecz ŁKS do Sport Areny. Będzie dużo okazji do okazywania radości po zdobytych punktach i bardzo wiele zabawy.

Wyróżniającą się zawodniczką ŁKS Commercecon w tym sezonie jest reprezentacyjna środkowa Kamila Witkowska.

Na stronie tauronliga.pl ukazał się ciekawy wywiad z Kamilą Witkowską. Łodzianka mówi m.in. o genezie sukcesów ŁKS Commercecon w tym sezonie. - Przede wszystkim mamy bardzo fajną atmosferę, która nas buduje - zdradza Kamila Witkowska. - Druga sprawa, że każda z nas czuje się potrzebna. Jest dużo zmian na boisku, każda czuje, że jest częścią tego wszystkiego. Sądzę, że to się na pewno zmieniło w kontekście poprzedniego sezonu, gdzie grałyśmy często tylko pierwszą szóstką. Teraz widać, że te zmiany mają sens, że w każdym momencie ktoś może wnieść coś dobrego na boisko i myślę, że to jest klucz.Bardzo byśmy chciały utrzymać pozycję liderek. Przed nami jest jeszcze trochę meczów, które na pewno będziemy chciały wygrać.