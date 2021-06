Dziś ŁKS - Górnik. Na gotowym stadionie ŁKS byłoby niespełna 20 tysięcy kibiców Rycerzy Wiosny. Zdjęcia

Bilety na dzisiejszy mecz rozeszły się błyskawicznie, a oblężenie przeżywali właściciele sky-boxów, którzy otrzymywali setki próśb o zaproszenia. Znany sponsor ŁKS Paweł Lewandowski napisał na FB:

Nie pracuję przy sprzedaży biletów w MAKiS, skybox nr 8 nie jest z gumy do żucia.

Ludzie litości, obudziłem się rano z zapchaną skrzynką e-mail, telefonu!!!!

WSZYSCY NA STADION Z BILETEM CZY BEZ!!!!

P.s.

Tyle się trąbi o zakupie karnetów.....

Tym, dla których zabrakło biletów, pozostaje oglądanie meczu w telewizji. Transmisję przeprowadzi Polsat Sport News o 20.30

A swoją drogą ostatnie sezony ŁKS nie pozwalają kibicom się nudzić. W każdym ŁKS gra o coś...

Sezon 2020/21 - walka o awans do ekstraklasy

Sezon 2019/20 - walka o utrzymanie w ekstraklasie

Sezon 2018/19 - awans do ekstraklasy z drugiego miejsca

Sezon 2017/18 - awans z II ligi do I

Sezon 2016/17 - awans z III ligi do II