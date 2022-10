Dziś siatkarze PGE Skra Bełchatów zagrają pierwszy w hali Energia

Bilety na środowe spotkanie z BBTS-em, jak i całosezonowe karnety cały czas nabywać można przez stronę https://bilety.skra.pl/, w Sklepie Kibica w hali Energia (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00) oraz na wyspie handlowej w Galerii Olimpia (od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 - 18:00).

O nowej drużynie PGE Skry opowiada prezes klubu Konrad Piechocki.

Jak Pan ocenia zespół, który powstał latem? Co może być jego atutem?

Cieszę się, że udało się zachować środkowych, rozgrywającego oraz atakującego, którzy stanowią trzon zespołu. To powinno działać na naszą korzyść. Znalezienie zastępstwa dla takiego zawodnika, jakim był Milad Ebadipour, nie było łatwe. Rynek pokazuje, że jest spory problem z klasowymi przyjmującymi i potwierdził to chociażby przykład tak mocnej drużyny, jak ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która miała problemy ze skompletowaniem składu, w tym z pozyskaniem zawodnika na pozycji przyjmującego. Nam udało się zakontraktować Filippo Lanzę – to doświadczony zawodnik, bardzo zmotywowany po powrocie do Europy. Mam też nadzieję, że swoją cegiełkę do sukcesu dołoży bardzo ambitny i perspektywiczny reprezentant Czech – Lukas Vasina.

