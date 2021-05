Dziś termometry w Łodzi wskazywały nawet 28 stopni!

Pogoda wreszcie się do nas uśmiechnęła. W Łodzi i okolicach w najcieplejszych momentach temperatura sięgnęła 28 stopni Celsjusza. Łodzianie wykorzystali ten czas na spacery. Mimo, że to dzień roboczy to zapełniły się parki. Na spacery wyszły mamy i dziadkowie z dziećmi.

Pogoda piękna więc trzeba wykorzystać tę chwilę – mówi Patrycja Pawlak, która wyszła na spacer ze swoją 3-miesięczną córeczką Klarą.

Poprawa pogody ucieszyła też bardzo działkowców. Wielu emerytów wybrało się na swoje działki.

Mam działkę na Retkini, blisko swego domu – wyjaśnia pani Ewa, emerytowana księgowa. - Wreszcie będzie można coś zrobić, bo przez tę kapryśną pogodę jestem bardo opóźniona we wszystkich pracach.

Niestety tymi ciepłymi dniami nie będziemy się długo cieszyć. Jeszcze we wtorek temperatura będzie sięgać 23 – 26 stopni Celsjusza. Ale od środy zacznie się ochładzać. Temperatura osiągnie co najwyżej 23 stopnie i zrobi się pochmurno. Potem się znacznie ochłodzi. Temperatura spadnie do 17- 19 stopni i będzie padać deszcz. Także w zbliżający się weekend.

"POMÓŻMY SPRZĄTAĆ LASY, POZNAJMY ICH PRZYRODĘ” - weź udział z dziećmi w naszej akcji. Zobacz, gdzie warto wybrać się na wycieczkę tej wiosny >> PRZECZYTAJ WIĘCEJ <<