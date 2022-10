Dziś w Łodzi mecz Polski i Kanady. Grają trzy siatkarki z ŁKS Commercecon i jedna z Grot Budowlanych

W drużynie reprezentacyjnej grają trzy siatkarki ŁKS Commercecon: Kamila Witkowska, Klaudia Alagierska-Szczepaniak, Zuzanna Górecka i jedna siatkarka Grot Budowlanych: Monika Fedusio.

Łodzianki i wszystkie inne dziewczyny z naszej drużyny zagrały bardzo dobry mecz. Nie do zatrzymania była Magdalena Stysiak. Po meczu odbierała wiele gratulacji: - Dałyśmy z siebie maksimum. Od początku było widać, że chcemy powalczyć z Amerykankami. Może nie wygrać, ale właśnie powalczyć. Ale skoro szło tak fajnie, to dlaczego miałyśmy nie wygrać. Po zwycięstwie nad Amerykankami mamy takiego powera, że nic nie jest dla nas straszne.

Pod znakiem zapytania stał w Łodzi występ rozgrywającej Joanny Wołosz. Naszą siatkarkę dopadło przeziębienie, ale wyszła na boisko i była wyróżniającą się postacią.

- W nocy przed meczem wypociłam się, później sztab medyczny przy pomocy środków przeciwbólowych i przeciwzapalnych postawił mnie na nogi - mówiła nasza rozgrywająca, która zresztą w trakcie rozmowy zakrywała się dresem, by nie pogłębić przeziębienia. - Jesteśmy nieobliczalnym zespołem, nie patrzymy co się dzieje dookoła. Dałyśmy 100 procent i udało się. W meczu z Serbią zabrakło pozytywnej anergii, ale wróciła. Jeszcze niczego w tym turnieju nie osiągnęłyśmy. Musimy zagrać dwa ostatnie mecze na 120 procent.

Trener Stefano Lavarini zwrócił uwagę na pierwszego seta meczu z Amerykankami: - Potrafiłyśmy wrócić po bardzo złym początku. Kluczem było to, że potrafiliśmy się skoncentrować. Pierwszy set pokazał, że możemy walczyć o najwyższe cele. Nie kalkulujemy, nie patrzymy daleko w przyszłość. To dobre dla ekspertów. Przed nami jeszcze ciężka walka o awans do ósemki.

Teraz przed Polkami mecz z Kanadą w piątek o godz. 20.30 w Atlas Arenie w Łodzi. Obie drużyny zmierzyły się ze sobą w pierwszym spotkaniu tegorocznej Ligi Narodów. Podopieczne Stefano Lavariniego przegrały pierwszego seta, jednak w trzech kolejnych partiach okazały się lepsze od przeciwniczek i zwyciężyły 3:1. Był to siódmy mecz obu reprezentacji i siódme zwycięstwo Polek. Trzeba pamiętać, że w tamtym meczu grałyśmy bez Magdaleny Stysiak.

Drużynę Kanady prowadzi pani Shannon Winzer. Po pokonaniu Niemek w pierwszej fazie turnieju trenerka Kanadyjek powiedziała: - Kiedy kochasz to co robisz, to możesz osiągać lepsze wyniki. Oczywiście wiemy, że to bardzo długi turniej, ale kiedy znajdujemy radość w tym co pokazujemy na boisku możemy grać naszą najlepszą siatkówkę.

Miejmy nadzieję, że w meczu przeciwko Polkom Kanadyjki nie wzniosą się na wyżyny swoich możliwości. Pokonanie tej drużyny za trzy punkty przy jednoczesnych zwycięstwach Serbek i Niemek zapewni nam awans do ćwierćfinału.

Porównanie dotychczasowych wyników Polski i Kanady przemawia na naszą korzyść. W grupie Kanada przegrała z Serbią 0:3 i z USA 0:3, a wygrała tylko z Kazachstanem 3:0, Bułgarią 3:1 i Niemcami 3:2. W drugiej fazie nasze rywalki przegrały z Turcją 0:3 i pokonały Tajlandię 3:1.

W piątek grają: Serbia - Tajlandia, USA - Turcja, Dominikana - Niemcy, Polska - Kanada.

W sobotę: USA - Tajlandia, Serbia - Turcja, Dominikana - Kanada, Polska - Niemcy.

1. Serbia 7-0 20 21-2

2. Turcja 6-1 17 20-7

3. USA 5-2 15 15-8

4. Polska 4-3 13 15-10

5. Kanada 4-3 11 12-13

6. Tajlandia 4-3 10 14-13

7. Dominikana 3-4 11 14-13

8. Niemcy 3-4 10 11-14