Dziś, we wtorek 25 października, specjalni kurierzy z Urzędu Miasta Łodzi będą ćwiczyć procedury dostarczania kart powołań do wojska

To rutynowe ćwiczenie nosi nazwę Trening Akcji Kurierskiej. Ćwiczy się podczas niego współpracę cywilno-wojskową w zakresie doręczania kart powołań. Jak nam jednak powiedział płk dypl. Jarosław Wasilewski, szef Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowe Centrum Rekrutacji w Łodzi, same karty powołań nie będą wręczane. Chodzi o przećwiczenie procedur. Specjalne pakiety zostaną w asyście policji przewiezione z Wojskowego Centrum Rekrutacji do Urzędu Miasta Łodzi. Centrum całej operacji mieści się w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Wólczańskiej. Wyznaczeni kurierzy rekrutowani spośród pracowników UMŁ w godzinach 10 – 15 udadzą się pod wskazane wcześniej adresy.