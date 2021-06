E-dowód. Kto może dostać E-dowód? E-dowód, komu przysługuje? Czym jest? Jak ubiegać się o E-dowód? 7.06.2021

E-dowód. Kto może dostać E-dowód? E-dowód, komu przysługuje? Czym jest? Jak ubiegać się o E-dowód?

Nowy dowód osobisty będzie podobny do dotychczasowego. Zawierać będzie niemal takie same dane jak do tej pory, ale plastik wzbogacony będzie o elektronicznego chipa, znanego już m.in. z kart kredytowych i legitymacji studenckich.

W chipie znajdą się zapisane w wersji elektronicznej informacje z dowodu. Na dowodzie znajdzie się też specjalny numer CAN, który pomoże w zabezpieczeniu dokumentu.

Nowe elektroniczne dowody osobiste

Z elektronicznej warstwy nie trzeba będzie na razie korzystać. Ale jeśli właściciel będzie chciał, do dowodu będzie można otrzymać dwa numery PIN, numer PUK, oraz dołączyć do niego tzw. podpis osobisty. Da to dowodowi nowe możliwości.

Elektroniczny dowód pozwoli m.in. na przekraczanie elektronicznych bramek na lotniskach Unii Europejskiej przeznaczonych dla posiadaczy paszportów biometrycznych. W przyszłości będzie używany np. w przychodniach i pozwoli łatwo zidentyfikować pacjenta.