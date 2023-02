Egzamin na prawo jazdy. Sukces pana Bogdana Matusiaka z Łodzi! Zdał egzamin na prawo jazdy za 58 razem! Magdalena Jach

Bogdan Matusiak ma 65 lat i jest emerytem. O prawo jazdy stara się od 2018 roku. Przeszedł kurs na prawo jazdy i egzamin teoretyczny zdał za pierwszym razem. Gorzej poszło mu z egzaminem praktycznym.

Dziś, w środę 15 lutego 2023 roku pan Bogdan Matusiak z Łodzi zdał egzamin na prawo jazdy. Nie byłoby w tym nic niezwykłego gdyby nie to, że zrobił to za 58 podejściem! "Jestem bardzo szczęśliwy!" - powiedział nam Bogdan Matusiak, który przed południem zadzwonił do redakcji z tą wiadomością.