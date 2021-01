Egzamin ósmoklasisty 2021. Zmiana listy lektur na egzamin z języka polskiego! Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty? 27.01.2021

Przypomnijmy, że - opublikowane w piątek - zmniejszone wymagania to dopiero projekt. Ministerstwo edukacji czeka na opinię ze strony środowiska polskiej oświaty w terminie do 29 listopada. Ostateczna wersja tych wymagań będzie znana w grudniu 2020 r.Zmniejszenie liczby lektur to nie wszystko. Wiosną 2021 to uczeń wybierze jedno z obowiązkowych dzieł jako "bazę" swojego wypracowania: zamiast wskazywania konkretnego utworu przez autorów arkusza. Tym wypracowaniem w 2021 r. okaże się, albo rozprawka, albo opowiadanie (co wyklucza np. charakterystykę bohatera).

Łukasz Gdak (egzamin ósmoklasisty 2020)