Egzamin ósmoklasisty już sprawdzony przez nauczycieli z Łódzkiego, czyli Bob Marley bohaterem "Opowieści wigilijnej" Dickensa

Najstarsi uczniowie podstawówek zdawali swój państwowy sprawdzian w dniach 25-27 maja. W długi weekend jego arkusze oceniali współpracownicy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE), czyli najczęściej nauczyciele dorabiający do szkolnej pensji, ale i emerytowani pracownicy oświaty. Ósmoklasiści poznają wyniki (decydujące o sukcesie w naborze do liceów, techników i branżówek, choć warunkiem zaliczenia było samo przystąpienie do testów) 2 lipca. W województwie łódzkim jest ich ok. 20 tys.

OKE w Łodzi wcześniej wytypowała szkoły, w których „skoszarowani” współpracownicy komisji od piątku (4 czerwca) do niedzieli oceniali arkusze (nie wiedzieli czyje, ponieważ były one dla sprawdzających anonimowe). W przypadku polskiego przyznający punkty za jedną pracę otrzymują 22,62 zł (kwoty w artykule podane są brutto). Przy około 60 arkuszach, przypadających na jednego oceniającego, wynagrodzenie za weekend oceniania wyniesie prawie półtora tysiąca zł.