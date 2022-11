Ekipa Widzewa chce pójść za ciosem. Wraca do hali przy Małachowskiego

Tydzień temu ekipa Marcina Stanisławskiego, pokonując 6:4 AZS UŚ Katowice, przełamała serię czterech ligowych porażek. To zwycięstwo ma wyjątkowy wymiar, ponieważ zostało odniesione pomimo sporych problemów kadrowych w drużynie Czerwono-biało-czerwonych. Trzy punkty wywalczone w Katowicach pozwalają także utrzymać kontakt z górną połową tabeli, co jest bardzo ważne, ponieważ osiem najlepszych zespołów fazy zasadniczej awansuje do play-off. Beniaminek z Łodzi po jedenastu kolejkach zajmuje dziewiąte miejsce z dwoma punktami straty do aktualnie ósmej w stawce drużyny Red Dragons Pniewy.

Oprócz bardzo cennych punktów, ten mecz miał ogromne znaczenie z perspektywy psychologicznej. Takie przełamanie złej serii bardzo dobrze wpływa na zespół, dodaje mu sił, wiary we własne możliwości. Tym bardziej, że w Katowicach przegrywaliśmy 2:3 i musieliśmy odrabiać straty. Oczywiście z nadzieją patrzymy w stronę górnej części tabeli, ale cały czas musimy pamiętać o tym, że drużyny sklasyfikowane niżej od nas też mają swoje aspiracje. To oznacza, że nie możemy sobie pozwolić na pobłażliwość i dekoncentrację – mówi Dariusz Słowiński, kapitan Widzewa Łódź Futsal.