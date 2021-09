Eksperci Czarnka skreślili Piotrków i Bełchatów z listy wycieczek. Władze Piotrkowa: "to skandal". Rewolucja w programie "Poznaj Polskę"

Przypomnijmy. Według zasad „Poznaj Polskę”, tzw. organy prowadzące szkoły (najczęściej są to samorządy) mogą zwracać się o dofinansowanie w terminie od 6 września do 30 września – chyba, że wcześniej wyczerpie się pula 15 milionów zł. Wycieczki mogą trwać od jednego do trzech dni. W zależności od ich długości (maksymalne) wsparcie to od 5 tys. zł do 15 tys. zł. Pieniądze od ministerstwa mogą pokrywać do 80 proc. kosztów – resztę ma dołożyć organ prowadzący.

„Poznaj Polskę” – nowa lista celów wycieczek edukacyjnych po błędach w pierwotnym spisie ministerstwa edukacji

Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest wybranie celów wycieczki ze specjalnej listy „punktów edukacyjnych” (na jeden dzień wyjazdu powinny wypadać po dwa cele).

Pierwsza wersja resortowej listy pojawiła się tuż przed początkiem nowego roku szkolnego. W odpowiedzi m.in. przewodnicy turystyczni w całej Polsce zajęli się wyłapywaniem ministerialnych pomyłek. Najgłośniejszą z nich było umieszczenie Wawelu w Krakowie w województwie mazowieckim – ale nie chodziło tylko o „chochliki” w ułożonym w Excelu spisie. Np. urzędnicy resortu umieścili w Gdańsku nieistniejący tam obecnie „Dom Heweliusza”.