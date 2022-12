Elbudplast mistrzem 47. edycji CNBA! Po czterech latach od ostatniego mistrzostwa Elbudplast wraca na tron

Ostatni dzień 47. edycji CNBA zapowiadał się niezwykle ciekawie. W ostatnim, dwieście siedemdziesiątym ósmym meczu, zmierzyły się dwa najlepsze zespoły Superligi. Aktualni wicemistrzowie (Z Kimś) pół roku wcześniej byli o jedną akcję od pokonania Komarów, w których występował Marcin Gortat. Z drugiej strony Elastoplast, który gra w lidze od lat 90-tych, i niemal od początku zawsze bije się o najwyższe cele.

Pierwsza kwarta to wymiana cios za cios. Zawodnicy „badali się” wzajemnie, sprawdzali, na co pozwolą sędziowie. Nowa hala, inne kosze niż w hali Społem oraz stres związany z występem w finale na pewno nie ułatwiał zawodnikom gry. Pierwsza kwarta zakończona jednym punktem przewagi Elbudplastu. Druga kwarta to powolne zyskiwanie przewagi podopiecznych Macieja Marcjanka. Ostatnie akcje drugiej kwarty pozwoliły wyjść na prowadzenie 32:21.

W przerwie meczu finałowego oglądaliśmy w akcji finalistów Konkursu Rzutowego. Jak zawsze główną wygraną była prawdziwa sztabka złota, ufundowana przez Komisarza Ligi. W tej rywalizacji najlepszymi byli Tomasz Jaszczak oraz Krzysztof Harlak, grający w Cyklinersach. Pierwszy z nich śrubuje rekord w tej konkurencji – jest to jego czwarta wygrana. Drugie miejsce zajęli Igor Grodzki i Jakub Łącki, którzy otrzymali książki od labotiga.pl