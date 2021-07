Ełkaesiacy grają sparing z Kaliszem - pierwszy w Łodzi

Spotkanie rozegrane zostanie na boisku przy ul. Minerskiej w Łodzi (18) i będzie pierwsza letnia potyczka ekipy Kibu Vicuny w „domu”. Przypomnijmy, że spotkanie będzie mogło zobaczyć na żywo jedynie 500 fanów. Mimo, że to tylko mecz kontrolny klub postanowił, że wejście na obiekt będzie kosztowało 10 złotych. Dwa poprzednie sparingi ŁKS odbyły się podczas obozu w Woli Chorzelowskiej. Najpierw zespół z alei Unii wygrał z występującą w PKOEkstraklasie Stalą Mielec 2:0(1:0), a potem uległ niespodziewanie drugoligowcom z rzeszowskiej Stali aż 4:1 (2:0).

Po powrocie z Woli Chorzelowskiej ełkaesiacy rozpoczęli w poniedziałek treningi. Do pierwszego ligowego meczu w Tychach, ktory zaplanowano na sobotę (31 lipca) będą się przygotowywać wyłącznie na obiektach klubowy. Do zajęć wrócił Hiszpan Nacho Monsalve, który narzekał ostatnio na drobny uraz. Coraz lepiej czuje się Samuel Corral. Napastnik trenuje już indywidualnie, ale potrzebuje jeszcze trochę czasu na dojście do pełni zdrowia, więc w środowym meczu z Kaliszem nie zobaczymy go jeszcze na boisku. Nie będzie oczywiście grał kontuzjowany Kamil Dankowski.

– Chcemy zrobić krok do przodu - mówi przed meczem szkoleniowiec łodzian Kibu Vicuna. - W poprzednich sparingach większość zawodników grała 45 minut. Zastanowimy się jeszcze nad tym, czy przygotować znów dwie jedenastki. Chcemy, żeby zawodnicy mieli więcej czasu, około 60-75 minut.

– Do pierwszego meczu o stawkę tylko dwa tygodnie, więc czeka nas jeszcze dużo ciężkiej pracy - zauważą natomiast Maciej Dąbrowski. - Teraz będziemy trenować w Łodzi na własnych obiektach. Dysponujemy bardzo dobrą bazą treningową, więc nie ma na co narzekać. Zostaje tylko pracować i dążyć do celu.

Kaliszanie prowadzeni przez trenera Ryszarda Wieczorka rozegrali dotychczas jeden mecz sparingowy. W minioną sobotę pokonali na wyjeździe Miedź Legnica 1:0 (0:0), po golu Bartłomieja Putno. W ostatnich dniach do drużyny dołączyło trzech piłkarzy. Jakub Staszak przyszedł z GKSBełchatów, Piotr Giel z Bytovii Bytów, a Karol Smajdor z Lecha Poznań. Piłkarz nie zadebiutował jednak w pierwszej drużynie, grał wyłącznie w rezerwach.W KKSwystępuje natomiast znany zwłaszcza kibicom Sokoła Aleksandrów Bartłomiej Maćczak, który w minionym sezonie rozegrał w barwach KKS aż 35 meczów w których strzelił cztery gole. Z kolei w sezonie 2019/2020 strzelił dla Sokoła 17 goli w III lidze.ą