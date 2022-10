Ełkaesiacy po raz 13 zmierzą się z Sandecją Nowy Sącz

Będzie to 13 oficjalny pojedynek obu ekip. Początek spotkania zaplanowano dość późno, bo na 20.30. Bilans dotychczasowych meczów korzystny jest dla ełkaesiaków, którzy sześciokrotnie triumfowali. Dwa mecze kończyły się podziałem punktów, a cztery razy górą była Sandecja. Bilans bramkowy to 21-20 na korzyść łódzkiego zespołu. Po raz pierwszy obie ekipy zmierzyły się 20 września 2009 roku w Nowym Sączu. Miejscowi triumfowali wówczas 4:1 (2:0) , a bramkę dla zespołu gości zdobył Łukasz Gikiewicz .

Było to spotkanie 10 kolejki I ligi. W minionym sezonie dwukrotnie górą była drużyna z alei Unii 2. Na wyjeździe wygrała 1:0, a trzy punkty zapewnił gościom Maciej Radaszkiewicz strzelając gola tuż przed końcem spotkania. W Łodzi ełkaesiacy triumfowali aż 3:2 (2:0), po golach Pirulo, Kelechukwu Ibe-Torti oraz Macieja Kowalczyka. Wszyscy ci piłkarze mogą wystąpić w piątkowym meczu, podobnie jak i bramkarz Dawid Arndt, który nie grał w Krakowie z Wisłą z powodu urazu. Zastępujący go pod Wawelem Aleksander Bobek rozegrał jednak kapitalne spotkanie, został nawet wybrany przez kibiców łódzkiego pierwszoligowca zawodnikiem meczu, niewykluczone więc, że do zmiany nie dojdzie.