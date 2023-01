Ełkaesiacy startują z przygotowaniami do rundy wiosennej

Pozycję wyjściową do ataku zespół trenera Kazimierza Moskala ma znakomitą, bo po rozegraniu 18 meczów prowadzi w tabeli I ligi. Drużyna z alei Unii 2 zdobyła 37 punktów, a druga Puszcza Niepołomice 34. Trzeci Ruch Chorzów 32. Przypominamy, że bezpośrednio awans do elity wywalczą dwa najlepsze zespoły. Runda wiosenna będzie krótsza, bo pierwszoligowcy rozegrają jedynie 16 kolejek. Nie będzie więc miejsca na potknięcia. Pierwsze wiosenne spotkania zaplanowano od 10 do 12 lutego. Rycerze Wiosny zmierzą się w 19. kolejce na stadionie przy alei Unii 2 z GKSTychy. Jesienne starcie tych ekip zakończyło się wygraną ełkaesiaków 1:0 (0:0) po golu Pirulo.

Dziś ełkaesiacy rozpoczynają przygotowania do jakże ważnej rundy wiosennej. Do 21 stycznia lider I ligi będzie trenował w Łodzi. 11 stycznia zespół miał rozegrać pierwszy zimowy mecz kontrolny ze Świtem Skolwin. To spotkanie nie dojdzie jednak do skutku. Klub szuka rywala na ten termin. Ma być natomiast dodatkowy mecz 14 stycznia (wtorek), także z zespołem trzecioligowym. Będzie to KSZO Ostrowie Świętokrzyski. Drużyna, której trenerem jest Rafał Wójcik zajmuje w tabeli rundy jesiennej grupy czwartej III ligi siódme miejsce z 27 punktami na koncie. Liderem jest ŁKS Łagów - 37. Mecz z KSZO ma być rozegrany na boisku przy ulicy Minerskiej.

Potem planowane jest, do 4 lutego, zgrupowanie w tureckiej Antalyi. Tam ekipa trenera Kazimierza Moskala ma też rozegrać co najmniej trzy mecze sparingowe z solidnymi rywalami. Na razie nie wiemy jeszcze, co to będą za drużyny.