Emerytura stażowa 2021. Ile wyniesie emerytura stażowa? Ile wyniesie emerytura stażowa po 40 latach pracy? SPRAWDŹ 11.07.2021

Ile wyniesie emerytura stażowa?

Emerytury stażowe - co nowego? Emerytura stażowa już po 40 latach? Jak uzyskać świadczenie ? Czy projekt ustawy trafił już do prezydenta Andrzeja Dudy? Kiedy złożyć w ZUS wniosek o emeryturę, aby była jak najwyższa? Jaki jest najlepszy miesiąc do przejścia na emeryturę? Emerytury stażowe kiedy będą obowiązywać? Dla kogo emerytura stażowa? To dziesiątki pytań, które dręczą tych, którzy zastanawiają się nad wcześniejszym świadczeniem emerytalnym. Zerknij w nasz poradnik, by zyskać potrzebną wiedzę!

Emerytury stażowe: najnowsze informacje

Na początku grudnia, prezydent Duda dostał przekazane przez OPZZ listy od pracowników z długim stażem - informuje serwis bankier.pl. Mają oni nakłaniać go do podpisania ustawy.

Jak informuje dziennik Fakt, obywatelski projekt ustawy wprowadzającej emerytury stażowe trafił na biurko prezydenta. Według przepisów, które proponują zapisy projektu, kobiety mogłyby przejść na emeryturę w wieku 55 lat, po 35 latach pracy. Mężczyźni, po przepracowaniu 40 lat, mogliby przejść na emeryturę stażową po ukończeniu 60 lat.