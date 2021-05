Emerytury 2021 roku? Dorabianie do emerytury 2021! Ile można dorobić do emerytury w 2021 roku? 12.05.2021

Od kwietnia osoby uprawnione do starych emerytur nie będą już mogły występować o przeliczenie co kwartał, ale (tak samo jak w przypadku nowych emerytur) tylko raz w roku

Emerytury 2021 roku? Dorabianie do emerytury 2021! Ile można dorobić do emerytury w 2021 roku? W Polsce emeryt może dorabiać bez ograniczeń i nie obowiązują go żadne limity w tym względzie. A zatem, jeśli tylko zdrowie na to pozwala, warto skorzystać z możliwości dorabiania, a przy okazji odprowadzania dodatkowych składek emerytalnych. Jest to podwójnie korzystne: do comiesięcznej emerytury dochodzi jeszcze comiesięczna pensja, a dodatkowo wzrasta też sama emerytura, o ile wystąpimy z wnioskiem do ZUS o jej przeliczenie. Ale uwaga: w tych ważnych dla emerytów przepisach szykują się już wkrótce duże zmiany! Obecnie jest tak, że osoby pobierające emeryturę na starych zasadach mogą przeliczać świadczenie po zakończeniu każdego kwartału, zaś osoby pobierające emeryturę na nowych zasadach mogą przeliczać świadczenie tylko raz do roku. Okazuje się jednak, że wkrótce nastąpią ważne zmiany w sposobie przeliczania, na których stracą emeryci starego portfela.

Zmiany ujęte zostały w rządowym projekcie o „zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw”, firmowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Mają wejść w życie już w kwietniu tego roku.

Tylko raz w roku Pierwsza zmiana dotyczy ujednolicenia terminów, kiedy można będzie wystąpić do ZUS z wnioskiem o przeliczenie emerytury. Po zmianie osoby uprawnione do starych emerytur nie będą już mogły występować o przeliczenie co kwartał, ale (tak samo jak w przypadku nowych emerytur) tylko raz w roku. Oto stosowny fragment z uzasadnienia projektu ustawy: „Obecnie w starym systemie emerytalnym, emeryt lub rencista wykonujący pracę zarobkową i z tego tytułu podlegający ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, może zgłosić wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia z doliczeniem okresów składkowych lub nieskładkowych nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego, a zatem cztery razy w roku. W projektowanych przepisach proponuje się modyfikację przepisu art. 113 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych polegającą na ograniczeniu możliwości składania wniosku do jednego razu w roku. Tym samym, w przypadku kontynuowaniu zatrudnienia, wniosek o przeliczenie świadczenia będzie można złożyć po upływie roku kalendarzowego. Spowoduje to zrównanie przepisów w tym zakresie w starym i nowym systemie emerytalnym” - tłumaczy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Bez kwoty bazowej Kolejna proponowana nowelizacja dotyczy zasad przeliczania. Osoby mające nowe emerytury będą mogły przeliczać je tak jak obecnie. Zmiany czekają jednak osoby pobierające stare emerytury. Mianowicie emerytury osób, które nadal są aktywne zawodowo, będą podwyższane w ramach przeliczenia poprzez doliczenie po 1,3 proc. z tytułu każdego roku składkowego. Ta zmiana również jest niekorzystna dla emerytów starego portfela. Obecnie przy przeliczaniu zyskują oni podwójnie: korzystają z wyższej kwoty bazowej, od której liczy się wartość świadczenia, oraz korzystają na doliczeniu nowego okresu składkowego, co też podnosi wysokość świadczenia. Po zmianach nie skorzystają już z nowej kwoty bazowej; tym samym dorabianie do emerytury stanie się dla nich mniej opłacalne. Zmiana zasadna i sprawiedliwa Jak tłumaczy powyższe zmiany ministerstwo? „Powyższe propozycje mają na celu ujednolicenie zasad przeliczania świadczeń w starym i nowym systemie, wprowadzając równe traktowanie w tym zakresie obu grup pracujących emerytów i nie stawiając żadnej z tych grup w sytuacji uprzywilejowanej, jak to ma miejsce obecnie. Obecnie kontynuowanie aktywności zawodowej przez emeryta z tzw. starego systemu stawia go w uprzywilejowanej sytuacji nie tylko w stosunku do emerytów z tzw. nowego systemu, lecz również w stosunku do pracujących rencistów, których świadczenie ze względu na wysokość osiąganych zarobków jest zmniejszane lub zawieszane. Możliwość osiągania zarobków bez konsekwencji w wysokości pobieranej emerytury sprzyja sytuacji obliczania na nowo emerytury z tzw. starego systemu, przy zastosowaniu nowej obowiązującej w momencie złożenia wniosku, kwoty bazowej, co znacznie podwyższa wysokość świadczenia. Mimo pobierania przez długi okres świadczenia emeryturę oblicza się ponownie. Obecna preferencja nie jest zasadna i sprawiedliwa społecznie.”

