Emilia i jej syn papież Jan Paweł II. Rozmowa z autorką książki "Matka Papieża"

No właśnie, jednym z bardziej bulwersujących fragmentów książki jest opowieść o ginekologu, który namawia Emilię, żeby usunęła ciążę. Niewiele by brakowało, a przyszły papież by się nie urodził. Kto opowiedział Pani tę historię?

A co Karol Wojtyła zawdzięczał swojej matce, oczywiście oprócz życia?

Papież sam kiedyś powiedział, że od matki nauczył się cierpienia. A więc znoszenia go, przeżywania z godnością i pokorą. Ale nauczyła go też z pewnością modlitwy. I chociaż papież lepiej pamiętał modlitwę swego ojca, to wspominał, że to właśnie matka nauczyła go znaku krzyża. Nie możemy też zapomnieć, że Emilia Wojtyłowa zmarła, gdy Karol przygotowywał się do I Komunii św. Przystąpił do niej miesiąc po jej śmierci. Musiało to mieć na niego ogromny wpływ.

***

Emilia Wojtyłowa z domu Kaczorowska pochodziła ze skromnej rodziny rzemieślniczej. Była piątym z trzynaściorga dzieci. Ukończyła 8-letnią szkołę zakonną prowadzoną przez Siostry Miłości Bożej. Wyszła za mąż za Karola Wojtyłę w krakowskim kościele garnizonowym Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Zmarła w 1929 r. w wyniku zapalenia mięśnia sercowego i niewydolności nerek. Została pochowana w grobowcu rodziny Kuczmierczyków na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, a 1934 r. jej prochy przeniesiono do grobowca na cmentarz wojskowy przy ul. Prandoty 1, gdzie spoczywa wraz z mężem, synem Edmundem oraz rodzicami.