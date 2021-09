Emilia Sambor z Radomska współtwórczynią filmu "ImmUnity". Tancerka rozwija karierę nie tylko na scenie baletowej

Pochodząca z Radomska tancerka klasyczna Emilia Sambor, pierwsza Polka w historii, która ukończyła Szkołę Baletową Opery Paryskiej, nie tylko tańczy na słynnych baletowych scenach. Baletnica cały czas studiuje, gra w filmach, tłumaczy, a ostatnio zaangażowała się w realizację autorskiego filmowego projektu Immunity. Została producentem, realizatorem i choreografem krótkometrażowego filmu, który wkrótce ma się pojawić na festiwalach.

22-latka L'École de Danse de L'Opéra National de Paris ukończyła 3 lata temu. Od tego czasu występuje już z zawodowymi zespołami baletowymi, nie tylko we Francji. Emilia Sambor tańczyła już m. in. na scenach w Moskwie, Wiedniu, Kopenhadze, Nowym Jorku, San Francisco czy Szanghaju. Jak przyznaje, w ostatnim roku, mimo pandemii, była zapracowana jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. A to m. im. za sprawą nowego projektu Immunity.