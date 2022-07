Emocjonujące wakacje z Klubem Żużlowym H. Skrzydlewska Orzeł Łódź

Łódzkich żużlowców chwali cała Polska. Team H. Skrzydlewska Orzeł Łódź pokazał charakter w meczach z Wilkami Krosno (50:40) i w walce z liderem tabeli Polonią Bydgoszcz (44:46). Przed łodzianami dwa ostatnie mecze fazy zasadniczej: ze Startem Gniezno w Łodzi (16 lipca, godz. 16.30) i ROWw Rybniku (24 lipca).

Sprzedaż biletów na mecz H. Skrzydlewska Orzeł Łódź – Aforti Start Gniezno rozpoczęła się pod hasłem: „Wakacje z KŻ Orzeł Łódź nadal trwają!. Atrakcyjna oferta biletowa na mecz 13. rundy eWinner 1. Liga H. Skrzydlewska Orzeł Łódź – Aforti Start Gniezno czeka na Ciebie”.

Bilet normalny kosztuje 40 zł, bilet ulgowy (wiek 8-18 lat) – 20 zł, bilet ulgowy junior (do lat 7) – 10 zł, bilet VIP normalny – 150 zł, bilet VIP ulgowy (wiek 8-18 lat) – 60 zł, bilet VIP ulgowy junior (do lat 7) – 10 zł

Sprzedaż biletów on-line odbywa się na stronie www.kupbilet.pl. Wejściówki można nabywać także w kwiaciarni H. Skrzydlewska na Moto Arenie Łódź.

Łódzka drużyna walczy o miejsce w play-off, do tej fazy awansuje sześć drużyn, łodzianie są na piątej pozycji. ą