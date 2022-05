Emocjonujący Turniej Rodziców o Puchar Prezesa AKS SMS Łódź. Zdjęcia

Rodzice na co dzień kibicujący swoim dzieciom trenującym w AKS SMS przy ul. Milionowej w Łodzi przystąpili do rywalizacji na boisku. Przy głośnym dopingu swoich dzieci uczestnicy turnieju walczyli o zwycięstwo. Godny podkreślenia jest fakt, iż wydarzenie odbyło się w atmosferze rodzinnego pikniku, a same mecze w duchu fair play. Organizatorzy przygotowali dla dzieci animacje, popcorn, kiełbaski z grilla oraz nagrody dla zwycięzców. Główną nagrodę - bilety na mecz Reprezentacji Polski z Belgią oraz Puchar Prezesa AKS - zdobyli rodzice dzieci z rocznika 2015 - informuje inicjator niezwykłego turnieju, prezes AKS SMS Piotr Stępień.

Partnerami wydarzenia byli:

- Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Grzegorz Schreiber

- Totalizator Sportowy SA

- Tomadex sc producent marki Keeza

- Pamso