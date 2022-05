Emocjonujący turniej w Łodzi z III miejscem Venol Atomówek Łódź

Następstwem wycofania drużyny z Gdańska było połączenie drużyn do jednej ligi. Przez co w turnieju mogliśmy zobaczyć tylko Ekstraligę i 1 Ligę.

- Jest nam przykro, że nie mogłyśmy wziąć udziału w tym turnieju. Zebrałyśmy naprawdę dobry skład i chciałyśmy się pokazać. Najfajniejszym aspektem miał być fakt zagrania w Łodzi. Niestety nie dałyśmy rady dojść do porozumienia z komisarzem rozgrywek i po prostu zostałyśmy postawione przed faktem dokonanym. Mimo to wszystkie razem wspierałyśmy nasze koleżanki na tym turnieju – mówi kapitan drugiego składu Alicja Stefanowicz.

Do turnieju zostały zgłoszone dwa składy, jednak w rozgrywkach wzięła udział tylko jedna. Drugi skład został zmuszony do rezygnacji ze względu na wycofanie się z rozgrywek drugiego składu mistrzyń Polski, drużyny Biało Zielone Ladies Gdańsk. Zawodniczki dowiedziały się o tym na dwa dni przed startem.

Venolki zagrały w I lidze rozgrywając 4 mecze z drużynami: KS Budowlani Łódź, Alfa Bydgoszcz, Legia Warszawa II oraz AZS AWF Warszawa.

Pierwszy mecz rozegrały z drugą łódzką drużyną, w którym pomimo zaciętej walki przegrały różnicą 2 punktów. Nasze waleczne dziewczyny nie poddały się po pierwszym meczu, lecz starały się dać z siebie jeszcze więcej. Co w następstwie dało wygraną z drużyną Alfy Bydgoszcz. Podczas rozgrzewki przed kolejnym meczem dostały informacje o wycofaniu się z rywalizacji drużyny Legii Warszawa II z powodu zaistniałych kontuzji. W ten sposób Atomówki dostały walkower. Do ostatniego meczu wyszły z drużyną AZS AWF Warszawa. Nie była to jednak łatwa walka. Drużyna ze stolicy okazała się lepsza i wygrała ten mecz. Ostatecznie Venol Atomówki Łódź zajęły III miejsce w I lidze.