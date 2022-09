Energetyczny Piknik Rodzinny już 17 września! Organizatorem Pikniku jest Stowarzyszenie EKS SKRA Bełchatów

Organizatorem wydarzenia inicjowanego przez spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna jest Stowarzyszenie EKS Skra Bełchatów.

To będzie radosna, rodzinna i... aktywna sobota! 17 września w Bełchatowie pod hasłem "Każdy rower jest dobry" odbędzie się Energetyczny Piknik Rodzinny.

Główną atrakcją Pikniku będzie Parada Rowerowa. Już od godziny 12:00 na Placu Narutowicza czynny będzie punkt, w którym 1000 pierwszych osób chcących wziąć udział w przejażdżce rowerowej będzie mogło bezpłatnie odebrać okolicznościowe koszulki. Parada Rowerowa rozpocznie się o godzinie 15:00 – jej trasa będzie przebiegać zgodnie z załączoną mapką.

Energetyczny Piknik Rodzinny to również mnóstwo atrakcji dla starszych i młodszych bełchatowian – wydarzenia toczyć się będą na Placu Narutowicza. Dla uczestników przewidziano:

- kuchnię dla aktywnych z Karolem Okrasą (plac szachowy przy MCK Bełchatów),

- strefę sportową PGE Skry Bełchatów (plac przy scenie plenerowej PGE Giganty Mocy),

- strefę sportową Akademii GKS Bełchatów (plac przy scenie plenerowej PGE Giganty Mocy),

- Dzień Otwarty w Miejskim Centrum Kultury,

- kino familijne w Kinie Kultura (godz. 17.15, film "Chłopiec zza szyby", wejście bezpłatne),

- plenerowe miasteczko ruchu drogowego (Plac Narutowicza),

- pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej,

- możliwość wyrobienia karty rowerowej,

- wystawę fotografii BTF-u (Galeria "Na piętrze" PGE Giganty Mocy),

- foodtrucki (plac przy scenie plenerowej PGE Giganty Mocy),

- fruitbike, trenażery, energopower,

- strefę Miejskiego Centrum Sportu,

- wóz strażacki

- autochodziki dla najmłodszych.

Organizatorem Pikniku jest Stowarzyszenie EKS SKRA Bełchatów, Sponsorem Głównym – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Partnerzy wydarzenia to Miasto Bełchatów, MCK Bełchatów, Fundacja Akademia GKS Bełchatów, Miejskie Centrum Sportu, PGM, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, Straż Miejska w Bełchatowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie, Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne, APC Moto-Pasja i Karton Polska. Patronat medialny nad piknikiem objęły Radio ESKA, TVP Łódź i DD Bełchatów.