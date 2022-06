Enrique Iglesias wystąpił w łódzkiej Atlas Arenie ZOBACZ ZDJĘCIA

Syn hiszpańskiego piosenkarza Julio Iglesiasa rozpoczął karierę w końcówce lat 90. Obecnie znamy go z takich przebojów, jak „Bailamos”, „Hero”, „Could I Have This Kiss Forever”, „Sad Eyes” i nowszych utworów, wśród których znajdują się „Bailando”, „El Perdón” czy „Subeme La Radio”. Ma na koncie dziesięć albumów studyjnych, 100 milionów sprzedanych płyt i liczne nagrody.

Łódzki koncert był kilka razy przekładany z powodu pandemii. Udało się. Ci, którzy zagościli w Atlas Arenie, bawili się znakomicie.