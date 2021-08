Horoskop miłosny na wrzesień 2021. Co czeka Ciebie i twoją drugą połówkę? [30.08.21]

Czy nasze życie miłośne może zależeć od tego co mamy zapisane w gwiazdach? Dla jednych to pewnik, dla innych wymysł. Mimo iż horoskopy nie są nauką i wykorzystują tendencyjność poznawczą i celowość ogólnikowych sformułowań to mają wielu zwolenników. Tym razem przygotowaliśmy dla Was horoskop miłośny na wrzesień. Zobacz, co czeka Cię i Twoją drugą połówkę.