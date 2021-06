Europa w Bełchatowie. PGE Skra Bełchatów wystąpi w europejskich pucharach

PGE Skra w europejskich pucharach występuje od sezonu 2002/2003, kiedy to zagrała właśnie w Pucharze CEV. Rozgrywki zakończyła na fazie grupowej. Jednak w kolejnej edycji doszła już do 1/8 finału. Małymi krokami bełchatowianie pięli się ku górze w Europie. Dziś PGE Skra może pochwalić się srebrnym i trzema brązowymi medalami Ligi Mistrzów. W Pucharze CEV bełchatowianie najdalej doszli do półfinału - było to w 2014 roku, a w spotkaniu o wielki finał w bardzo wyrównanym dwumeczu ulegli Gubierniji Niżny Nowogród.

Bełchatowski klub w minionym sezonie PlusLigi zajął czwarte miejsce, co umożliwia mu występ w Pucharze CEV. PGE Skra oczywiście przystąpi do rozgrywek i postara się zająć jak najwyższe miejsce. Walka o 80 tys. euro, bo tyle wynosi nagroda dla zwycięzcy, będzie jednak zażarta, tym bardziej, że w Pucharze CEV zagrają m.in. takie kluby jak Modena Volley, Zenit Kazań, Chaumont VB 52, Tours VB, Vero Volley Monza, Kuzbass Kemerowo, Galatasaray Stambuł czy Arkas Izmir.