Europejscy mistrzowie wystartują w Wyścigu Solidarności. W środę etap Pabianice - Łódź

Pierwszy etap, 23 czerwca: Pabianice – Łódź (75,1 km) przez Rzgów, Brójce, Andrespol. Drugi etap, tego samego dnia: Kutno – Płock (96,9 km) przez Gąbin.

Trzeci etap, 24 czerwca: Koluszki – Sieradz (191,6 km) przez Piątek i Wartę.

Czwarty etap, 25 czerwca: Tomaszów Mazowiecki – Kielce (212,7 km) przez przez Teofilów, Końskie, Wielką Wieś, Rudki, Hutę Podłysica, Hutę Nowa, Kakonin, Krajno Zagórze, Prajno Parcele.

Piąty etap, 26 czerwca: Ostrowiec Świętokrzyski – Stalowa Wola (165,3 km) przez Ćmielów, Ożarów, Zawichost, Sandomierz, Nisko, Pysznicę.

Do wyścigu zgłoszonych zostało 162 kolarzy z 26 ekip. Na listach startowych są mistrzowie krajów europejskich, bo w miniony weekend rozgrywane były krajowe mistrzostwa. W barwach grupy Voster ATSTeam w naszym wyścigu wystartuje mistrz Polski Maciej Paterski, a w barwach Mazowsze Serce Polski stanie na starcie wicemistrz Alan Banaszek. Obaj zdobyli laury na Kaszubach. Bardzo silny jest zespół z Mińska, którego liderem będzie Stanislawem Bazhkou. To też mistrz Białorusi. Przyjedzie też szósty zawodnik mistrzostw Nowej Zelandii. Pojedzie w grupie Black Spoke. W Elkovie startuje mistrz Czech Michael Kukrle. WMazowszu pojedzie też mistrz Estonii Marceli Bogusławski.

– Mamy sponsorów poszczególnych klasyfikacji wyścigu – mówi Waldemar Krenc, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. – Lotto jest sponsorem klasyfikacji indywidualnej, nagradzanej żółtą koszulką, Solidarność jest sponsorem koszulki białej dla najlepszego w klasyfikacji punktowej, Łódzka Kolej Aglomeracyjna i Związek Pracodawców Kolejowych - koszulki niebieskiej dla najlepszego kolarza do lat 23 oraz hotele Dal i Polregio - koszulki zielonej dla najlepszego w klasyfikacji górskiej. Pula nagród wynosi ponad 105 tys. zł. Cieszy nas duża frekwencja, zwykle startowało 120 zawodników, a w tym roku mamy ponad 160. Wyścig rzeczywiście może być dla sprinterów, ale zapowiadane są burze i wichury, co będzie utrudniać walkę.

Na trasie przygotowanych jest 11 lotnych premii. – To daje 33 sekundy bonifikaty - mówi Radosław Winiecki, sekretarz komisji sędziowskiej.

Patronat honorowy nad wyścigiem objął prezydent RPAndrzej Duda. ą