Europejskie Igrzyska Akademickie w Łodzi. Następna będzie Uniwersjada?

W trakcie EUG 2022 w Łodzi sportowcy, a wśród nich około pięciuset osobowa reprezentacja ponad pięćdziesięciu polskich uczelni, rywalizują w dwudziestu jeden dyscyplinach sportu. Na razie Polakom idzie znakomicie – do tej pory zakończyła się rywalizacja w kick-boxingu, w której polscy studenci zdobyli 22 medale, w tym 5 złotych!

– To jest fantastyczna sprawa, że tyle uczelni jest zaangażowanych z polskiej strony. To jest dobra okazja, żeby podziękować wszystkim tym uczelniom, rektorom, ale także dziekanom, prorektorom, czy szefom związków sportowych, którzy zdecydowali się przysłać tak dużą grupę polskiej młodzieży – mówi prezes Akademickiego Związku Sportowego Alojzy Nowak.

Głównym organizatorem EUG 2022 jest Politechnika Łódzka, przy znaczącym wsparciu AZS. – Byliśmy włączeni w zasadzie od samego początku w to wydarzenie. Główną pracę wykonał oczywiście komitet organizacyjny, gdzie ta mieszanka różnych instytucji i osób jest odpowiednia. Tu ciężar wzięła na siebie Politechnika łódzka i tu trzeba chylić czoła, bo to dla nich była nowość. My mamy pewnego rodzaju doświadczenie z racji udziału w wielu imprezach i też organizowania imprez międzynarodowych w Polsce typu akademickich mistrzostw Europy, czy świata. Ta współpraca rzeczywiście zadziałała – mówi Dariusz Piekut, sekretarz generalny Akademickiego Związku Sportowego.