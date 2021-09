Ewa Wendrowska, szefowa komisji zdrowia w łódzkim sejmiku raczej nie zachęca do szczepień przeciw COVID-19. Co o nich myśli?

Jaki jest stosunek szefowej komisji zdrowia łódzkiego sejmiku [b]Ewy Wendrowskiej [/b](Solidarna Polska i klub PiS) do szczepień przeciw koronawirusowi? Z wpisów na Twitterze wynika, że co najmniej niejednoznaczny.

Na brak entuzjazmu szefowej komisji wobec szczepień zwrócił uwagę radny sejmiku Marcin Bugajski (KO)**. W ubiegłym tygodniu na komisji zdrowia zaproponował, by wszyscy radni zrobili sobie zdjęcia z paszportami covidowymi i w ten sposób włączyli się w promocję szczepień. Przewodnicząca komisji Ewa Wendrowska miała być temu przeciwna, tłumacząc, że informacje o zaszczepieniu to dane wrażliwe i nie można nikogo zmuszać do ich ujawniania.