Fabryka pralek, zmywarek i suszarek do ubrań z Łodzi oferuje pomoc rodzinom pracowników z Ukrainy. Co jest potrzebne najbardziej?

Jedną z takich firm jest BSH, czyli producent sprzętu agd, który w Łodzi ma fabryki pralek, suszarek do ubrań oraz zmywarek. W całym kraju firma zatrudnia ok. 8 tys. pracowników, a wśród nich jest ok. tysiąc Ukraińców. Teraz właściciele firmy zdecydowali o pomocy dla bliskich swoich zagranicznych pracowników.

- Rozpoczęliśmy akcję skierowaną do rodzin pracowników, które szukają schronienia w Polsce - mówi Marta Kujawa, menadżer ds. PR w firmie BSH. - Firma zorganizowała darmowy transport z ośmiu punktowych granicznych do Łodzi, oferujemy wsparcie psychologiczne a w firmie prowadzona jest zbiórka ubrań oraz środków higienicznych.