Famuły przy Ogrodowej czekają na lokatorów. Starzy lokatorzy famuł tęsknią

Famuły w Łodzi przy ulicy Ogrodowej czekają na lokatorów

Dobre czasy famuł

Ogrodowa Johna

John mieszka dziś na ul. Gdańskiej, ale lubi wracać na ul. Ogrodową. Dziś dobiega 70-tki, a w famułach zamieszkał, gdy miał dwa lata. W zakładach ul. Marchlewskiego pracowali jego rodzice. On też w tej fabryce przepracował 20 lat. Do pracy poszedł jako 15- letni chłopak. Żałuje, że odszedł potem do prywaciarza. Zarabiał dobrze, ale dziewięć lat do emerytury mu nie doliczono.

- Mieszkania u nas w famułach podobne, większość to jeden pokój, z którego wygrodzono kuchnię, ubikację, czasem jeszcze jeden pokój, taki kącik do spania – opowiada mężczyzna. - Tylko w dwóch pierwszych klatkach mieszkania były lepsze, większe. Jeszcze przed wojną wprowadzali się do nich majstrowie, dobrzy rzemieślnicy. Był tam parkiet, ogrzewanie...