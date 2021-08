Fani Bełchatowa spotkają się z drużyną

Początek spotkania z zawodnikami oraz sztabem trenerskim zaplanowano na piątek w sali VIP w trybunie północnej Stadionu Miejskiego (parking od strony ulicy Sportowej). Głównym tematem spotkania będzie najbliższy sezon. W sobotę natomiast drużyna trenera Patryka Rachwała rozegra pierwszy w tym sezonie mecz o punkty na stadionie przy ulicy Sportowej. Po przegranej w Puławach z Wisłą (1:2) będzie okazja do zainkasowania kompletu punktów, bo Znicz Pruszków nie jest jakimś tam wielkim rywalem. To zespół spokojnie w zasięgu bełchatowian.Ci nie wygrali jednak ligowego meczu na swoim boisku od 7 listopada 2020 roku, kiedy to pokonali Resovię 3:0(2:0). W przedsezonowych sparingach GKS radził sobie słabo - nie wygrał żadnego spotkania. Jeśli chodzi o sytuację kadrową miejscowych, to idzie ku dobremu. Do treningów wrócili Kacper Sionkowski, Mateusz Kepmski oraz Kajetan Kunka. Treningi rozpoczął także Łukasz Wroński. Piłkarz jest jednak po ciężkiej kontuzji i dopiero rozpoczyna zajęcia z zespołem. ą

II liga

2. kolejka. Sobota (7 sierpnia): Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków (godz. 19.45), GKS Bełchatów - Znicz Pruszków (17), Lech II Poznań - Wisła Puławy (17), Garbarnia Kraków - Radunia Stężyca (15), Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Stal Rzeszów (17), KKS Kalisz - Wigry Suwałki (18). Niedziela (8 sierpnia): Pogoń Siedlce - Śląsk II Wrocław (17), Motor Lublin - Ruch Chorzów (20), Chojniczanka Chojnice - Sokół Ostróda (19.30).