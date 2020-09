Fani GKS Bełchatów poznają piłkarzy

- Będzie to okazja, by w innych okolicznościach niż podczas meczu zobaczyć naszych piłkarzy, w szczególności tych nowych - mówi Michał Antczak, rzecznik prasowy pierwszoligowca. - Na to wydarzenie klub zaprasza dzień przed pierwszym domowym meczem ligowym nowego sezonu z Miedzią Legnica, czyli w piątek 4 września. Pierwsza, piknikowa część rozpocznie się o godzinie 16, natomiast prezentacja pierwszej drużyny i zespołu rezerw około godziny 19. Oba wydarzenia będą miały miejsce na terenie MCK PGE Giganty Mocy.Jutro podamy szczegóły tego wyjątkowego dla fanów pierwszoligowca wydarzenia.

Dzień po prezentacji drużyny podopieczni trenera Marcina Węglewskiego zmierzą się na swoim boisku z Miedzią Legnica (18). Ruszyła już internetowa sprzedaż biletów na to spotkanie (bilet.gksbelchatow.com). Maksymalna ilość widzów na stadionie to 2.200. Nie będzie zorganizowanej grupy fanów z Legnicy.