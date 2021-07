Felieton Marka Łopińskiego Romantyk sportu: 22 wspaniałych

Olimpijczycy RIO'16, mistrzowie świata 2018, siatkarze Mateusz Bieniek i Grzegorz Łomacz kontynuują tradycje 12 poprzedników z PGE Skry Bełchatów. Mocna jest rodzina zapasów. Łodzianka, wychowanka braci Górskich z KS 20 Łódź Roksana Zasina ZTA Zgierz, 6-krotna medalistka mistrzostw świata, Europy, igrzysk europejskich. Mistrzyni Starego Kontynentu i tegoroczna wicemistrzyni, nie ma w swoim dorobku olimpijskiego trofeum.

Pochodzący z Dagestanu Magomedmurad Gadżijew walczył w RIO'16. Zapaśnik AKS Wrestling Team Piotrków Trybunalski jest 9-krotnym medalistą mistrzostw świata, Europy, igrzysk europejskich, dwukrotnym mistrzem Europy.

Pływanie reprezentuje Jakub Kraska AZS Łódź. Jego klubowym kolegą jest tenisista piotrkowianin Kamil Majchrzak. Królowa sportu będzie miała trzech przedstawicieli. Mateusz Borkowski RKS Ruda Łódź powalczy na 800 metrów. Kajetan Duszyński AZS Łódź wystąpi w biegu indywidualnym na 400 m, sztafecie 4x400 m i mikście 4x400m. W sztafecie i mikście 4x400 m pobiegnie Mateusz Rzeźniczak RKS Ruda Łódź.

Do Tokio wybierają się nasi szkoleniowcy. Drugi start zaliczy szlifierz diamentów z RKS Ruda Łódź Stanisław Jaszczak. W Londynie opiekował się Adamem Kszczotem. Teraz wystartuje jego podopieczny Mateusz Borkowski. Maciej Hampel z łódzkiego AZS będzie ambasadorem łódzkich trenerów pływania. Asystentem Vitala Heynena jest szkoleniowiec PGE Skry Bełchatów Michał Mieszko Gogol.

Statystykami siatkarzy będą, halowych - Robert Kaźmierczak PGE Skra Bełchatów, drugi występ na igrzyskach, poprzednio RIO'16 oraz Maciej Biernat, asystent trenera Grot Budowlanych Łódź, członek sztabu siatkarzy plażowych.

Do Tokio udaje się trójka łódzkich lekarzy. Dla ortopedy traumatologa Marka Krochmalskiego to szóste igrzyska. Zapewni opiekę nie tylko dwórkom i paziom królowej sportu. Po raz piąty jedzie na igrzyska kardiolog, internista Robert Pietruszyński, zadba o zdrowie kolarek i kolarzy torowych. Trzeci raz opiekunem siatkarzy będzie radiolog, internista Jan Sokal. Czwarte igrzyska zaliczy fizjoterapeuta Edmund Cichomski, złote ręce kadry strzeleckiej.

Ekipie tenisa szefuje trener AZS Łódź Tomasz Iwański. Tokijskie igrzyska uświetni zdobywca Korony Himalajów i Karakorum Piotr Pustelnik. Legenda światowego alpinizmu, prezes Polskiego Związku Alpinizmu, towarzyszy mistrzyni świata w sportowej wspinaczce Aleksandrze Mirosław.

Królem polowania został prezes AZS Łódź Lech Leszczyński z pięcioma olimpijczykami.

Do Tokio 10 dni.

P.S. Historyczne dane pochodzą z wydanego pod patronatem Mieczysława Nowickiego, pomnikowego arcydzieła Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi, „Olimpijczycy Łodzi i regionu Paryż 1924 – Rio 2016”, autorstwa redaktorów Dziennika Łódzkiego, Marka Kondraciuka, kawalera Złotego Pióra dla najlepszego dziennikarza sportowego Polski i Marka Łopińskiego.