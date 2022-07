Felieton Marka Łopińskiego Romantyk sportu: Kasa misiu kasa

W Wielkiej Pętli ściga się czwórka Polaków na czele z Rafałem Majką. Smutny widok Polaka w roli pomocnika Słoweńca Tadija Pogacara. Rozumiem go. Jeśli w końcówce kariery dostajesz godną ofertę pomocy liderowi, to nie ma co obrażać się na los. Widać cenią Cię, jesteś mocny, głupotą byłoby odrzucenie lukratywnej propozycji. Pomocnik może wygrać etap, ważne żeby kasa się zgadzała.

W Wimbledonie Hubert Hurkacz wypadł jak zwykle. Może wygrywać turnieje, w szlemach i na igrzyskach olimpijskich nie daje rady. Półfinał 2021 w Londynie jest wyjątkiem od reguły. Nie ma jaj, charyzmy, genu zwycięzcy jak Jerzy Janowicz. Może krążyć koło pierwszej dziesiątki rankingu najlepszych, topowa piątka pozostanie niedościgłym marzeniem.

Awans pięciu Polek do drugiej rundy jest epokowym wydarzeniem. Maja Chwalińska, po wygranej z depresją, Katarzyna Kawa i Magda Linette zainkasowały po 400 tysięcy złotych. Łodzianka Magdalena Fręch za awans oczko wyżej otrzyma 660 tysięcy złotych.

Podobnym przypadkiem jak Hubi jest z szachistą Jan Krzysztof Dudą. Kreowany przez dwór na przyszłego mistrza świata, poległ w turnieju kandydatów do mistrzowskiego pojedynku. Osiem remisów, trzy pod rząd porażki, sprowadziły na ziemię polskiego arcymistrza, który miał zdetronizować genialnego Norwega Magnusa Carlsena.

Wakacyjne upały wesoło wpływają na ludzi sportu. Konrad Piechocki, wygłosił tragikomiczną przemowę uzasadniającą idiotyczną decyzję, jego i jemu podobnych wesołków z centrali. Betonowe grono zwiększyło do trzech wygranych, czyli nawet pięciu meczów, każdą rundę w fazie play-off PlusLigi. Będą większe atrakcje, uniknie się przypadkowości.

Dożywotni działacz, z zawodu prezes, zapomniał dodać, chodzi o dochody z dodatkowych spotkań. Kasa, misiu, kasa. Grzmimy na centrale, światową FIVB, europejską CEV o przeładowany kalendarz, a sami orzemy w naszych gwiazdorów. W siatkarskich Ligach Mistrzyń i Mistrzów w play-offach gra się dwumecze. W futbolowej Lidze Mistrzów w 1/8, ćwierćfinałach, półfinałach obowiązują mecz i rewanż. Widać gamonie z UEFA nie maja takiego łba do interesów jak nasi krwiopijcy.

Piechockiego przebiła Nina Patalon, trenerka kobiecej reprezentacji Polski w kopanej. Cwana, bezczelna, bełkocze, buduję kadrę na mistrzostwa Europy 2025! Leją nas, gdzie się da, kto się da. Z siebie czy z nas robi idiotów? Pogratulować zbójeckiego dbania o zachowanie ciepłej posadki.

Leszek Jezierski przewraca się w grobie. Napoleon z Sokolnik tępił trenerskich frajerów, którzy po objęciu nowego klubu zapowiadali budowę drużyny. Na szczęście dla jego zdrowia, w ukochanym ŁKS nie było wtedy dyrektorów sportowych z piekła rodem.

P.S. O naszej królewnie cicho sza. Osobista i narodowa tragedia nie potrzebuje słów. Na bezrobocie polecą rachmistrze od rekordów.