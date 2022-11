Felieton Romantyk sportu: Duch w narodzie nie ginie Marek Łopiński

Fot. Szymon Starnawski

Trzy lata przed igrzyskami olimpijskimi Mexico 68 na ekrany kin wszedł film Jutro Meksyk. Bohaterem, świetna rola Zbigniewa Cybulskiego, był odsunięty od prowadzenia kadry narodowej trener skoków do wody. Niszczony przez działaczy centrali i dziennikarzy. Niepokorny, zepchnięty na boczny tor, na zajęciach pływania dzieci odkrył talent młodej dziewczyny. Uparł się w trzy lata oszlifować diament doprowadzając nastolatkę do igrzysk. Kogoś Wam to przypomina Moi Drodzy?