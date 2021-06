Felieton Romantyk sportu: Felieton: Ukochany Kraj, Umiłowany Kraj!

Stawialiśmy ołtarze żołnierzom Nawałki i wodzowi. Patrioci idioci porównywali ich wyczyn do Wembley73. Wtedy po zwycięskim remisie nastały cudowne lata polskiego futbolu. Po Euro 2016 mieliśmy zjazd w dół zakończony kompromitującym występem na Mundialu w Rosji.

We Francji odnieśliśmy historyczny sukces wychodząc z grupy, cudem awansując do ćwierćfinału. Pokonaliśmy gigantów światowej piłki, Irlandię, Ukrainę, przy boskiej pomocy Szwajcarię. To co robili z naszymi gwiazdami w drugich połowach meczów Ukraińcy, Szwajcarzy, Portugalczycy, groziło zawałem. Z językami do pasa, w stylu umierających maratończyków czołgaliśmy się do mety. Na szczęście Opatrzność czuwała nad nami.

Żyjemy nadchodzącym Euro. Każdy prawdziwy Polak patriota ma obowiązek kibicować Rodakom. Przedszkolaki piszą laurki, deklamują życzenia wybrańcom Najjaśniejszej Niepodległej. Suweren powstaje z kolan rycząc wniebogłosy, Polska Biało-Czerwoni!

W przeddzień, w dniu, po meczu, wszyscy mają wolne od pracy, także zdalnej. Na szczęście szkolniki będą już praktycznie na wakacjach. Paulo Sousa opracowuje jedynie słuszną taktykę, ustala patriotyczny skład. W razie kontuzji wprowadza, za przykładem panujących, dobrą zmianę.