Felieton Romantyk sportu: Gamonie 2022. Z wrodzoną bezczelnością

Palmą pierwszeństwa honoruję redakcję Przeglądu Sportowego. Ponad wiekowa gazeta od stycznia będzie wychodziła tylko dwa razy tygodniowo, w poniedziałki i piątki, cofając się do okresu przedwojennego. Nawet za komuny ukazywała się cztery pięć razy na tydzień, dochodząc do sześciu wydań.

Wieńcem zgniłych liści dekoruję Czesława 711 Michniewicza. Za butę, arogancję, zabijanie piłki, kreowanie antyfutbolu, chamskie wojny z dziennikarzami, fałszywe kablowanie na współpracowników, blokowanie twittera.

Pierwszy raz łamię swoją zasadę nie umieszczania w galerii dziadostwa lokalnych ludzi i organizacji. Na taką infamię zasłużył były, chwała Bogu, dyrektor sportowy z piekła rodem mojego klubu, Krzysztof Przytuła. Przepraszam naszą Rodzinę.

Dziadostwem Roku zszokowali piłkarze i działacze Lecha Poznań, którzy podczas uroczystości fetowania mistrzostwa Polski skandalicznie zachowali się wobec Rakowa Częstochowa.

Szczytem Głupoty i Bezczelności Roku ośmieszyła się maratonka Izabela Paszkiewicz. W czasie biegu maratońskiego mistrzostw Europy zeszła z trasy. Po zawodach domagała się brązowego medalu w klasyfikacji drużynowej.

Kombinatorką Roku ochrzczono trenerkę reprezentacji Polski kobiet w piłce nożnej Ninę Patalon. Ta cwana baba bełkocze, buduję zespół na czempionat Starego Kontynentu 2025. Dodatkowym.... bezpłatnym zajęciem społeczniczki jest wypychanie najlepszych zawodniczek do zagranicznych klubów.

Z bólem serca powołuję do elity Męczennicę Roku oszczepniczkę Marię Andrejczyk. Za chamskie rozstanie, bez przeprosin, z dotychczasowym trenerem, współtwórcą jej największych sukcesów, srebrny medal igrzysk olimpijskich Tokio 2020. Zapomniała komu zawdzięcza swoje znakomite dokonania. Oczarowana nowym fińskim szkoleniowcem, rozpływa się nad nim w zachwytach, jak dziewica po nocy poślubnej.

Dżentelmenem Roku okazał się trener aniołków Aleksander Matusiński. Szkoleniowiec zwalał winę za swoje błędy w składzie sztafety 4x400 m w mistrzostwach świata w Eugene, na Annę Kiełbasińską. Po sukcesach swoich aniołków w poprzednich latach, pan trener trochę odleciał.

Mądralą Roku objawił się Zbigniew Boniek. Przed barażem do Mundialu 2022 obwieścił, Moskwa jest najbezpieczniejszym miejscem do rozegrania pojedynku z ruskimi!

Chłopkiem Roztropkiem Roku okazał się młociarz Paweł Fajdek. Pięciokrotny mistrz świata zlekceważył mistrzostwa Europy, meldując, po co ja tu przyjechałem.

Hańbą Roku upodliła się siatkarka Malwina Smarzek, udzielając nikczemnych wywiadów dla przyjaciół Moskali, nie potępiając ruskich morderców w Ukrainie. Nawet po wyjeździe z Kaliningradu nie zachowała się z godnością, milcząc o wojnie.

Wielu gamoni nie zaszczyciło elitarnej bandy. Wszystkim życzę zdrowia… psychicznego.

P.S. Moi Drodzy! Wiele serdeczności. Do siego roku !