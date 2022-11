Felieton Romantyk sportu: Gdzie są chłopcy z tamtych lat

Debiutowaliśmy we Francji 1938. Jedyny mecz przegraliśmy z Brazylią 5 : 6. Cztery bramki strzelił Ernest Wilimowski. W naszej reprezentacji wystąpił obrońca ŁKS Antoni Gałecki. W 15-osobowej ekipie znalazł się 18-letni Stanisław Baran, w latach 1946-58 zawodnik ŁKS.

Po remisie na Wembley73 awansowaliśmy na Weltmeisterschaft RFN 1974. Turniej WM 74 po raz pierwszy rozegrano o Puchar Świata. W polskiej ekipie znalazło się dwóch piłkarzy ŁKS. Jana Tomaszewskiego, obronił rzuty karne ze Szwecją i RFN, uznano najlepszym bramkarzem turnieju. Drugi uczestnik meczu na Wembley73 Mirosław Bulzacki nie zagrał w żadnym spotkaniu.

Kazimierz Górski selekcjoner trzeciej drużyny świata, od stycznia 1973 trener, w sezonie 1973/74 trener konsultant piłkarzy ŁKS. W sztabie medycznym pracował fizjoterapeuta Waldemar Dyba, późniejszy doktor nauk wychowania fizycznego, w przyszłości dyrektor Wydziału Sportu UMŁ

Na mistrzostwach świata Argentyna 1978, po raz pierwszy nazywanych Mundialem, debiutował zawodnik RTS Widzew Zbigniew Boniek, rozegrał sześć spotkań. W czterech meczach zagrali ełkaesiacy Jan Tomaszewski i Bohdan Masztaler.

Podczas Mundialu Espana 82 w trzeciej drużynie mistrzostw wystąpiło czterech widzewiaków. Józef Młynarczyk, Władysław Żmuda, Zbigniew Boniek. Włodzimierz Smolarek. Młynarczyk i Żmuda zagrali we wszystkich siedmiu meczach. Boniek ze Smolarkiem w sześciu. Piątym łodzianinem był Marek Dziuba. Kapitan reprezentacji Polski1980-81, na boisku pojawił się w spotkaniu z Peru, grał do końca turnieju.

Cztery lata później w Meksyku 86 zagrało trzech piłkarzy Widzewa, Włodzimierz Smolarek, Dariusz Dziekanowski, Kazimierz Przybyś. Jedyną bramkę dla Polski strzelił Smolarek w wygranym 1:0 meczu z Portugalią. Byli widzewiacy Boniek i Młynarczyk grali w zagranicznych klubach.

Na Mundialach 2002, 2006, 2018 zabrakło zawodników łódzkich klubów, grali piłkarze z naszego regionu. Na boiskach Japonii i Korei Płd. 2002 Jacek Krzynówek i Tomasz Kłos. Cztery lata później w Niemczech obok Krzynówka, syn Włodzimierza Smolarka, Euzebiusz.

P.S. Motto : Chu...ploty, żebyście nie wiem jak byli ambitni nie wypijecie wódki całego świata – Leszek Napoleon Jezierski do piłkarzy wielbicieli Jana Onufrego Zagłoby.

Przed oczami mam Jego rajdy i bramkę w Teatrze Marzeń na Old Trafford, w meczu Ligi Mistrzów Manchester United – Panathinaikos Ateny, grającego po pracowitej wesołej nocy. Pamiętam jak reprezentanta Anglii, bramkarza Arsenalu Davida Seamana posadził na tyłku i strzelił do pustej bramki.

Jeden z największych talentów w historii polskiej piłki. Dołączył do Witka Wenclewskiego i Adama Grada. Następni smakosze okupują kolejkę do Hadesu. Na pogrzebie Wicia grzmiałem, wyhamujcie, nie odchodźcie tak szybko. Pospieszył się Igor Sypa Sypniewski. Płakać się chce. Gdzie są chłopcy z tamtych lat?