Felieton Romantyk sportu: Kochane Miasteczko. Wierzę w cudowne śliczne kochane dziewczyny

Sportowo zakopaliśmy się w naszej kochanej metropolii. Umościliśmy swoje legowiska na peryferiach polskiego sportu, rzadko wychylając się do wielkiego świata. Coraz słabiej pamiętamy niedawne czasy gdy na podium plebiscytu naszej gazety na Sportowca Roku, stawali medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, Europy. Zbigniew Bródka, Kajetan Duszyński, Adam Kszczot są tego najlepszymi przykładami.

Od czasu do czasu gościmy światowe imprezy, Mundiale, siatkarzy 2014, siatkarek 2022, czempionaty Starego Kontynentu 2009, 2019, następczyń Złotek. Miłościwie zarządzający nami Magistrat, zafundował poddanym wiele sportowych inwestycji, stadiony piłkarskie, żużlową Moto Arenę, Sztandarowym obiektem była Atlas Arena. Kilkanaście lat temu spełniała podobną rolę w Polsce jak stadion Korony, Arena Kielce przed EURO 2012. Teraz naszą splagiatowąną halę przeskoczyły, Ergo Arena Gdańsk/Sopot, Arena Gliwice, Tauron Arena Kraków, Arena Toruń.

Gorącym tematem ostatnich tygodni jest pełne zadaszenie toru żużlowego. Komisarze meczów będą mieli niewiele do powiedzenia. Przestaną złośliwie odwoływać zawody pod idiotycznymi pretekstami. Sprzedawcy i producenci parasolek dawno zbankrutowali. Słychać medialne życzliwe zachęty do podjęcia jedynej słusznej decyzji. Król Hadesu Witold Skrzydlewski zatriumfuje, a ja będę przed Nim zamiatał czapką, kapelusz może mieć tylko On.