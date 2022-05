Felieton. Romantyk sportu: Liga Mistrzów w Polsce

Jak grom z jasnego nieba spadła na miłośników królowej sportu fantastyczna wiadomość. 6 sierpnia na Stadionie Śląskim w Chorzowie obejrzymy Diamentową Ligę, lekkoatletyczną Ligę Mistrzów. Po raz pierwszy będziemy gościć mityng najwyższej kategorii. Wielkie gwiazdy, medaliści olimpijscy, mistrzostw świata, Europy. Memoriał mistrzyni olimpijskiej Sydney 2000 w rzucie młotem Kamili Skolimowskiej znalazł się na światowych salonach królowej sportu.

Cieszymy się trzecim miejscem mistrzostw Polski siatkarek ŁKS. Dla mnie jest to medal pocieszenia, radość przez łzy, duży niedosyt. Ten zespół zbudowano do pojedynków o złote medale. Jestem pewien, że nasze kochane, śliczne wiewióry już w następnym sezonie zajmą na podium właściwe, mistrzowskie miejsce.

Przypomina się się Adam Małysz, który na igrzyskach Salt Lake City 2002 wyskakał srebro i brąz. Zdruzgotany mamrotał, są dla mnie cenniejsze od złota. Po latach poszedł po rozum do głowy, zamieniłbym te dwa krążki na jedno złoto. Nasz mistrz Artur Wielki Partyka po srebrnym medalu w Atlancie 1996 w pierwszym momencie, oszołomiony porażką, wmawiał sobie i innym, jestem zadowolony z drugiego miejsca. Akurat.

W Łodzi nie mamy spółek skarbu państwa, które sponsorowałyby nasze kluby. Dlatego trudno o sukcesy w grach zespołowych. Sponsoring państwowych spółek jest potrzebny reprezentacjom, kadrom narodowym, ligowym rozgrywkom, najlepszym reprezentantom sportów indywidualnych. Kluby powinny same sobie radzić. Z pasożytami na łaskawym państwowym chlebie trudno rywalizować niegodnym tych zaszczytów. Tym większy szacunek, wdzięczność, podziękowania dla dobrodziejów naszych siatkarek, piłkarek, piłkarzy, waterpolistów, rugbystów, koszykarek, koszykarzy.

Ekstraklasa SA przedstawiła listę nominowanych piłkarzy i trenerów do zaszczytów sezonu 2021/22. Spośród szczęśliwców kapituła 36 dziennikarzy wybierze najlepszych w pięciu kategoriach, bramkarz, obrońca, pomocnik, napastnik, trener. Nominacji dla piłkarza sezonu dokonała dziennikarska kapituła. Najlepszego wybiorą w głosowaniu wszyscy piłkarze ekstraklasy.

Przeglądając listy nominowanych żałość ogarnia człowieka. W pięciu kategoriach zawodników figuruje 17 obcokrajowców i tylko, o zgrozo, 8 Polaków. Ludzie! Ratunku! Najgorzej jest wśród pomocników i piłkarzy sezonu, osamotniony Kamil Grosicki i po czterech obcych! W pozostałych po trzech przybłędów i dwóch tubylców. Tylko wśród trenerów normalnie. Kosta Runjaic Pogoń oraz czterech naszych, Tomasz Kaczmarek Lechia, Marek Papszun Raków, Maciej Skorża Lech, Dawid Szulczek Warta.

W gronie 25 zawodnikach znajome nazwisko napastnika Wisły Płock Łukasza Sekulskiego. Co z tego, że powrócił do Płocka z wypożyczenia. Czy nie można było powalczyć o zawodnika przekonując go i bossów Płocka mocnymi, finansowymi argumentami do dalszej gry w naszym mieście? Wszyscy wiedzą komu przeszkadzał, nie opłacał się finansowo jego dalszy pobyt na Al.Unii. Paszoł won gamoniu. ą