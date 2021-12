Felieton Romantyk sportu: Nieszczęścia chodzą parami

Plebiscyt France Football nie jest wyborami najlepszego piłkarza świata, tylko castingiem na najpopularniejszego. Polak jest lokalną gwiazdą Starego Kontynentu, a Lionel Leo Messi bożyszczem wszechświata.

Na Euro 2020 orły Sousy zagrały beznadziejnie, Bayern nie wygrał Ligi Mistrzów. Albicelestes triumfowali w Copa America, Leo został MVP turnieju, królem strzelców i asyst, dzięki jego genialnej grze po 20 latach Argentyna wróciła na tron.

Lewy znakomicie zdobywa bramki, ale do Messiego mu daleko. Wychowanek Barcelony jest o klasę lepszy od Roberta. Za swoje strzeleckie rekordy Lewandowski otrzymał nagrodę pocieszenia, po raz pierwszy w historii, przyznaną przez France Football.

Wszyscy uważają, że w 2020 roku Lewandowski zdobyłby upragnione trofeum. Odwołano Euro, Bayern wygrał kadłubowy turniej finałowy Ligi Mistrzów. Ciekawe, gdyby rozegrano finały Euro 2020, a Liga Mistrzów grała w dotychczasowym systemie, nie wiadomo jak skończyłby się plebiscyt Złotej Piłki. Przeciętny występ reprezentacji Polski, niepewny triumf Monachijczyków w Lidze Mistrzów, czy nasz Robert znalazłby uznanie w gronie elektorów całego świata.

Drugim naszym nieszczęściem jest losowanie baraży Mundialu Katar 2022. Polaków ogarnęła pomroczność jasna. Rosja to wymarzony rywal. Jedziemy do Moskwy, przerażeni Rosjanie położą się na boisku, a mu powstaniemy z kolan.

To nic, że dwa kluby z Priemjer Ligi mają z urzędu zapewnione miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Na Mundialu 2018 gospodarze pokonali Hiszpanię, a w ćwierćfinale pechowo przegrali karnymi z późniejszymi wicemistrzami świata Chorwacją.

Sborna jak nikt inny potrafi zabezpieczyć u siebie ściany, które będą im pomagały. Nie zdziwię się, gdy Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus ulegną kontuzjom w meczach rosyjskiej ligi, wykluczających udział w spotkaniu z gospodarzami.

Mecz z Rosją będzie dla Polski drogą przez mękę. Z obu stron pojawią się podteksty polityczno-historyczne. Zwycięstwo z Polską gospodarze wykorzystają propagandowo. Nie zaniedbają niczego żeby upokorzyć Najjaśniejszą Niepodległą. Na szczęście zagra Robert Lewandowski, który w pojedynkę rzuci naszych byłych przyjaciół na kolana. Gdyby stało się inaczej, Najjaśniejsza Niepodległa, przeklinając wielkiego brata, wróci z powrotem na kolana.

Brak awansu na Mundial będzie na lata przekleństwem. Na razie będziemy pożądanym partnerem dla finalistów w sparringach. Będą się bili o mecze z Polakami. Oby niektórzy nie potraktowali nas jak mięso armatnie.

To tylko złe sny. Walniemy Ruskich. W decydującym meczu, na covidowym Narodowym, wzorem hetmana Stefana Czarnieckiego, rozniesiemy na szablach Szwedów, urządzając im potop. A jak nie ich, to cwanych, tchórzliwych Pepiczków pogoni się na Zaolzie. Na pohybel niewiernym Tomaszom. Dawaj na Moskwę kto w Boga wierzy! ą