Felieton Romantyk sportu: Polskie diamenty na Stadionie Śląskim

Blisko 50 tysięcy Katalończyków w amoku ryczało, Lewymania. Martwiliśmy się o Roberta, w towarzyskich meczach Barcelony grał dobrze, ale pechowo bez bramek. Początki w nowym otoczeniu zawsze są trudne, Lewy brał nie takie przeszkody. Za chwile będzie strzelał gole aż miło. Może nie w tym, na pewno w przyszłym roku Złota Piłka będzie jego.

Trwa ofensywa polskich klubów w trzecioligowym Pucharze Konferencji UEFA. Lech i Raków pokonały gigantów z Gruzji i Kazachstanu. Lechia i Pogoń nie dały rady średniakom z Austrii i Danii. Z wirtuozami wygrywamy, z przeciętniakami w łeb. Widać my Polacy jesteśmy stworzeni do wielkich celów. W kolejnej rundzie Raków idzie jak burza, Lech ma kłopoty, w rewanżach oba kluby powinny wejść do finałowej rundy awansów do rozgrywek grupowych.

Zakończył się Tour de Pologne. W tegorocznej imprezie ścigało się kilku mocnych ze światowej czołówki. Obok nich mniej znani zawodnicy, co nie przeszkadza, że jest wyścigiem wschodzących gwiazd, które w przyszłości mają szansę zaistnieć w światowych wyścigach. Zawsze trzeba mieć nadzieję, że dzisiejsi bezimienni w przyszłości pokażą się w peletonie.

Mało było widać naszych. Nie wygraliśmy żadnego etapu, najlepszy Polak zajął w klasyfikacji generalnej 28 lokatę. Zdobyliśmy tylko jedną koszulkę za zwycięstwo w punktacji najaktywniejszych. Bez Michała Kwiatkowskiego i Rafała Majki polskie kolarstwo nie istnieje. Mistrzowie powoli szykują się do zakończenia kariery. Co wtedy będzie z naszymi ścigantami w Wyścigu Dookoła Polski?

Za to wszędzie pełno było Czesława Langa. Rozpoczynał każdy etap machając chorągwią na wiwat w odkrytej limuzynie. Na zakończenie wyścigu bezczelnie wpychał się na podium triumfatorów poszczególnych klasyfikacji. Żenada. W jednym się poprawił, nie opowiadał, jak dawniej bywało, głupot o mitycznych milionach widzów.

W czwartek rozpoczną się mistrzostwa Europy w pływaniu. Dla polskiej czołówki są najważniejszymi zawodami sezonu. Nasi najlepsi będą pływać nie tylko po medale i finałowe lokaty, także po ministerialne stypendia sportowe.

Na deser mieliśmy fantastyczną Diamentową Ligę w Chorzowie. Kilkadziesiąt medalistów, w tym. ponad dwudziestu złotych, mistrzostw świata Eugene2022, igrzysk olimpijskich Londyn 2012, RIO'16, Tokio 2020. Fantastyczne rekordowe wyniki, w tym naszych. Pobito 13 rekordów. Prawie 30 tysięcy widzów smakowało wspaniałą ucztę, na Stadionie Śląskim, Narodowym Stadionie Polskiej Lekkiej Atletyki.

Diamentowa Liga Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej była transmitowana na żywo na cały świat przez 150 stacji telewizyjnych. Najlepszy aktualnie lekkoatleta świata, genialny tyczkarz, Amerykanin o szwedzkich korzeniach Armand Duplantis krzyczał, Polsko jesteś fantastyczna!

Prezentacja na Camp Nou i Śląska Diamentowa Liga pokazały, Robert Lewandowski, dwórki i paziowie królowej sportu są najcenniejszymi diamentami polskiego sportu.

