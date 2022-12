Felieton Romantyk sportu: Prawdziwi bohaterowie

Czy Czesław 711 Michniewicz ma w kontrakcie automatyczne przedłużenie umowy. Wszystko zależy od prezesa Cezarego Kuleszy. Mądrzy ludzie powiadają, jaki prezes taki selekcjoner. Trzeba przyznać panu Czesiowi 711, w meczu z Francja, on rezerwowy bramkarz Amiki Wronki, nie padł na kolana przed podwójnym mistrzem świata, zawodnikiem i trenerem, Didierem Deschampsem.

Co z gruszkami na wierzbie pana premiera dla zawodników, które ma zerwać lud miast i wsi Najjaśniejszej Niepodległej. Kto był autorem taktyki przeciwko Trójkolorowym, selekcjoner czy dyktator Robert Lewandowski ?

Który debil potraktował z buta młodych kibiców czekających z powitaniem futbolistów na wojskowym lotnisku. Pod osłoną nocy niedobitki kadry chyłkiem uciekały przed najwierniejszymi, jeden z uciekinierów, idiota, zaryczał, konferencja prasowa była wczoraj w Katarze.

Przechodzę do przyjemnych tematów. Przegląd Sportowy 88 raz organizuje plebiscyt na Najlepszego Sportowca Polski 2022 roku. Traktując poważnie intencje redakcji wybieram najlepszych, a nie najpopularniejszych. Jak zwykle biorę pod uwagę tylko bohaterów dyscyplin olimpijskich. Głównie medalistów igrzysk, mistrzostw świata, Europy.

Primus inter pares fenomenalna Iga Świątek. Wygrać dwa Wielkie Szlemy, French Open, US Open, półfinał Australian Open. Kosmiczne wyczyny, Zagrozić tenisistce z Raszyna może popychany przez fanatyków, mistrz Ziemi i podwórka jazdy w kółko na lewo.

W dalekiej, należnej odległości umieszczam mistrza świata w młocie Pawła Fajdka. Pięciokrotny czempion globu znajdzie się też w galerii gamoni 2022 za wygadywane głupoty o mistrzostwach Starego Kontynentu.

Podium uzupełnia pływaczka Katarzyna Wasick srebrna medalistka mistrzostw świata. Lekkoatletyka i pływanie to wiodące dyscypliny na igrzyskach. Tuż za podium plasuje się Dawid Kubacki, brązowy medalista na normalnej skoczni zimowych igrzysk olimpijskich Pekin 2022 .

Piąte miejsce wypływały mistrzynie świata w kajakarskiej czwórce Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kąkol, Dominika Putto. Naja i Puławska dołożyły złoto w dwójce. Do szóstej lokaty nominuję mistrzów świata w wioślarskiej czwórce, Fabiana Barańskiego, Mirosława Ziętarskiego, Mateusza Biskupa, Dominika Czaje.

Tuż za złotą czwórką kroczy Wojciech Nowicki, drugi młociarz świata, mistrz Europy. Na ósmym miejscu widzę siatkarza Bartosza Kurka kapitana wicemistrzów świata. Dziewiąta jest podwójna wicemistrzyni świata w chodzie Katarzyna Zdziebło. Złotą dziesiątkę zamyka mistrzyni Europy w maratonie Aleksandra Lisowska.

Towarzystwa dotrzymuje mistrzyni na 100 m ppł, wicemistrzyni Europy w sztafecie 4x100 m Pia Skrzyszowska. Złotą dziesiątkę zaszczyca trzykrotna medalistka mistrzostw Europy Anna Kiełbasińska, srebro w sztafetach 4x100 m, 4x400 m, brąz indywidualnie na 400m.

To prawdziwi bohaterowie, a nie zmanierowani milionerzy kopanej.