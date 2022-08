Felieton. Romantyk sportu: Wyprawa po złote runo

Lucyna Smaczna to głowa cudownej Rodziny. 12 lat temu pożegnaliśmy Jej męża Wojtka, legendarnego kierownika drużyny koszykarek naszego Klubu. Dwa lata przed Nim zmarł Jego brat Paweł, znakomity dziennikarz tygodnika Piłka Nożna, najlepszy polski sędzia rugby. Z wspaniałej Rodziny pozostała Monika, koszykarka ligowego zespołu ŁKS.

Zakończone tydzień temu multidyscyplinarne Europejskie Mistrzostwa wzbudzają dyskusje o celowości ich organizacji. Polska zajęła w nich ósme miejsce z 39 medalami, 8 złotymi. Europejski czempionat w lekkoatletyce powinien być rozgrywany osobno.

W drugim tygodniu imprez przyćmił inne dyscypliny. 14 medali królowej sportu jest drugim wynikiem po 15 w Budapeszcie 1966. Trzecia lokata w ilości wywalczonych krążków budzi radość.

Nie zakłócą jej głupoty wygadywane przez Pawła Fajdka. Nie zapominajmy jednak, na świecie liczą się przede wszystkim trofea igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata.

Dla nas łodzian jedynym miłym akcentem jest złoto i srebro Pia Skrzyszowskiej. Córki olśniewającej urodą Jolanty Bartczak. Urodzonej w Ozorkowie olimpijki Seul 1988, świetnej skoczkini w dal, rekord 6.90 m.

Początkowo trenującej w ŁKS, największe sukcesy odnosiła reprezentując Start Łódź.

Za rok III Igrzyska Europejskie Kraków i Małopolska 2023. Wśród 24 dyscyplin, w kilkunastu będzie można zdobywać kwalifikacje olimpijskie Paryż 2024. Konkurencja dla Europejskich Mistrzostw?

Zakończyła się walka polskich drużyn o awans do fazy grupowej Pucharu Konferencji UEFA. Lech po straszliwych bojach doczołgał się na ziemię obiecaną. Poziom jakim nas uraczył w rewanżowym meczu z luksemburskimi mocarzami woła o pomstę do nieba.

Dzwonnicy spod Jasnej Góry minutę przed rzutami karnymi spadli do piekła. Nie pomógł geniusz ich trenera. Proste Pepiki z Pragi, nie mając tak wybitnego szkoleniowca, pokazały gościom jak wyrąbać drogę ku świetlanej przyszłości.

Rozpoczął się wielkoszlemowy US Open. Mamy tam dwoje naszych, łodziankę Magdalenę Fręch, piotrkowianina Kamila Majchrzaka. Tenisowe pojedynki w Nowym Jorku toczą się nie tylko o punkty w rankingach WTA i ATP, ale także o niewyobrażalną kasę. Za sam start w pierwszej rundzie oboje dostaną po 80 tysięcy USD, blisko 400 tysięcy złotych.

Przez kilkanaście dni Najjaśniejsza Niepodległa kibicuje siatkarzom. Zgodnie z wytycznymi prezesa TVP, redaktorzy publicznej z rodzynkiem Sarą, grzmią w kółko, jedziemy szlakiem Argonautów Jazona po złote runo. Nie straszni nam Francuzi, Amerykanie, Canarinhos, jesteśmy najlepsi.

Po Tokio 2020 podziękowano Michałowi Kubiakowi i jego grupie trzymającej władzę. Charakterne zabijaki poganiane przez Bartosza Kurka zmiażdżą żabojadów, jankesów, kanarków (kanarki). Gamonie bredzą o rewanżu za Tokio 2020. Bzdura. Pomścić japoński koszmar, główni winowajcy klęski z Francją, Kubiak i Vital Heynen, możemy dopiero za dwa lata na igrzyskach Paryż 2024. ą